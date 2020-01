Des légionelles à l’établissement de défense sociale de Paifve: le ministre mis en demeure

L’établissement de défense sociale de Paifve compte un peu plus de 200 personnes internées et environ 300 membres du personnel. Belga

La bourgmestre de Juprelle a écrit au ministre fédéral: des légionelles ont été détectées dans l’eau au sein de l’établissement de défense sociale de Paifve, qui compte un peu plus de 200 personnes internées et environ 300 membres du personnel..

Des légionelles ont été détectées dans l’eau au sein de l’établissement de défense sociale de Paifve (commune de Juprelle). La bourgmestre de l’entité, Christine Servaes, a écrit au ministre fédéral en charge de la Régie des bâtiments, Koen Geens, afin qu’il prenne d’urgence les mesures nécessaires en vue de remédier au problème.

Pour éviter une épidémie de légionellose, pouvant mener à une infection pulmonaire, l’accès aux douches a aussitôt été interdit et ce, pour quinze jours.

Une réunion s’est déroulée ce jeudi matin sur le site et de nouveaux prélèvements ont été réalisés en vue d’être analysés.

«J’ai prévenu le gouverneur de la province de Liège et adressé un mail ainsi qu’un envoi par recommandé au ministre en charge de la Régie des bâtiments en le mettant en demeure de mettre en œuvre une solution d’urgence sachant qu’il s’agit d’un problème de salubrité publique», précise Christine Servaes, qui pourrait réunir une cellule de crise si la situation n’évolue pas d’ici le début de la semaine prochaine.

Le problème émane des pompes destinées à injecter dans l’eau un produit susceptible de lutter contre les bactéries. De bonne source, on apprend que l’inefficacité des pompes et des produits utilisés est régulièrement évoquée lors des comités de concertation. «Un investissement est souvent réclamé mais jamais obtenu», confie-t-on. «Des mesures ont été prises directement et, heureusement, il n’y a pas de cas détecté. Mais ce sont des mesures à long terme qui sont nécessaires.»

Sachant que la légionelle affectionne particulièrement les réseaux d’eau chaude, le circuit d’eau chaude a été fermé pour l’alimentation des sanitaires. La mesure n’a donc pas d’incidence sur le chauffage, ni sur l’alimentation en eau froide.

