Les États-Unis se disent prêts à «entamer des négociations sérieuses» avec l’Iran

La coalition contre l’EI suspend ses opérations militaires en Irak

La coalition internationale dirigée par les États-Unis et combattant l’État islamique a déclaré jeudi qu’elle avait suspendu ses activités militaires en Irak pour se concentrer sur la protection de son personnel.

Cette décision intervient après que l’Iran a lancé des attaques de missiles sur des bases militaires irakiennes accueillant des troupes américaines, en représailles à l’assassinat du général iranien Qassem Soleimani lors d’une attaque aérienne américaine à Bagdad la semaine dernière.

«La Global@Coalition contre #Daesh a actuellement interrompu ses activités militaires en Irak pour se concentrer sur la protection des bases irakiennes qui accueillent le personnel de la Coalition», a déclaré l’alliance sur son compte Twitter, en utilisant l’acronyme arabe pour État islamique.

The Global @Coalition against #Daesh has currently paused military activities in Iraq to focus on protecting the Iraqi bases that host Coalition personnel. Activities that have been paused include training with partners and supporting their operations against Daesh. (1/4)