Brexit et «abo» mobile: faudra-t-il éviter de l’utiliser au Royaume-Uni?

Pour l’instant, il est toujours possible d’utiliser votre abonnement mobile belge au Royaume-Uni comme si vous étiez en Belgique. ajr_images - stock.adobe.com

Le Brexit pourrait remettre en cause le principe de la fin du roaming sur le territoire du Royaume-Uni.

Sauf nouveau rebondissement, le Royaume-Uni quittera l’Union européenne le vendredi 31 janvier 2020. Avec quelles conséquences pour votre abonnement mobile belge?

Plus concrètement: serez-vous facturé cher et vilain lorsque vous utiliserez votre smartphone à Londres, à Manchester ou à Glasgow?

Piqûre de rappel, l’Europe a définitivement supprimé le 15 juin 2017 les frais de roaming, ces surcoûts prohibitifs qui frappaient appels, SMS et volume 3G/4G consommés depuis un autre pays de l’Union. L’UE a généralisé le principe du «roam like at home», soit la possibilité de profiter de son abonnement mobile partout en Europe comme au sein de son propre pays.

Même si les réductions imposées par l’UE sont notables, les tarifs internationaux restent, eux, d’application. Ils sont facturés lorsque vous appelez un autre pays de l’Union depuis la Belgique.

Exemple concret - Je dispose d’un abonnement mobile Proximus. - Je suis en France, j’appelle un numéro mobile français. Je suis dans le cadre du roaming. Les minutes d’appel sont classiquement déduites du forfait de mon abonnement . - Je suis en Belgique, j’appelle ce même numéro mobile français. Je suis dans le cadre des tarifs internationaux, je suis facturé à la minute (0,23€ la minute).

Bref, le Brexit pourrait remettre en question la fin des frais de roaming (itinérance) au sein des frontières du Royaume-Uni, tout comme il pourrait mettre à mal la réduction des tarifs internationaux.

«Si le Brexit arrive, cela n’entraînera aucun ajustement des tarifs d’itinérance et des tarifs internationaux des appels vers des numéros au Royaume-Uni», rassure Haroun Fenaux, porte-parole de Proximus. Le son de cloche est identique chez Orange.

Période transitoire

Le message est plus nuancé et détaillé dans les rangs du troisième propriétaire d’un réseau mobile en Belgique.

«En principe le Royaume-Uni devrait quitter l’UE le 31 janvier prochain et une période transitoire devrait débuter», explique Coralie Miserque, porte-parole de Telenet, propriétaire du réseau Base. «Rien ne changera pour les clients jusqu’à la fin de la période transitoire, normalement le 31/12/2020, mais éventuellement renouvelable.»

«Le Royaume-Uni et l’UE doivent entre-temps négocier un accord commercial. La suite dépendra de la conclusion ou non de cet accord commercial», poursuit Coralie Miserque.

«Si l’accord commercial peut être conclu, le «roam like at home» sera normalement conservé, de même que le système mis en place concernant les appels internationaux au sein de l’UE qui prévoit des tarifs réduits pour les appels / SMS depuis la Belgique vers les pays de l’UE depuis le 15 mai 2019.

Dans le cas contraire, donc en l’absence d’accord, les opérateurs ne seront plus tenus de respecter ces règles mais pourraient décider de continuer à le faire sur une base volontaire.»