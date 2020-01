La Louvière: fin des travaux à la Grattine

Il reste encore les finitions, mais toutes les bandes de circulation sont opérationnelles.

Longtemps, le carrefour de la Grattine était un point noir dans la mobilité louviéroise. Situé à la sortie et à l’entrée de l’autoroute A501, il est la principale porte d’accès et de sortie du centre-ville de La Louvière.

C’est aussi un passage obligé pour les automobilistes désirant se rendre dans le secteur des hôpitaux ou au complexe commercial de la Grattine. Le carrefour absorbe aujourd’hui plus de 50 000 véhicules par jour, qui étaient gênés notamment par les véhicules s’engouffrant dans la zone commerciale et dont la file remontait jusqu’au milieu du jeu de quilles.

En mars 2018, des travaux d’ampleur ont été entamés pour fluidifier la circulation: construction d’un second rond-point rue de la Grattine, adaptation du rond-point existant, bandes de dégagement… Près de deux ans plus tard, les gros travaux sont terminés et toutes les bandes de circulation ont été rendues à la circulation. Résultat: on semble rouler mieux à cet endroit crucial de la ville.

Dans les prochaines semaines, il restera les finitions à apporter: le fleurissement, l’installation du mobilier urbain, barrières et poteaux, et le marquage au sol. Le budget des travaux était de 2 223 448€ TVAC.