INFOGRAPHIES | Australie: l’incroyable ampleur des feux de forêts

Les feux qui sévissent actuellement en Australie causent plus de dégâts naturels que n’importe quel autre incendie enregistré ces dernières années. AFP

Les chiffres le prouvent: les nombreux incendies qui ravagent actuellement l’Australie sont bien plus destructeurs que les feux qui ont dévasté récemment l’Amazonie ou la Californie.

Particulièrement précoce et virulente, la saison des incendies qui occupe l’Australie depuis septembre 2019 et qui a déjà coûté la vie à 26 personnes fait la une de l’actualité depuis plusieurs jours en raison de son ampleur. Mais qu’en est-il vraiment? Tentative de réponse, en quelques chiffres.

+ À LIRE AUSSI | Incendies : comment aider les Australiens ?

Outre la catastrophe humanitaire et écologique qu’ils provoquent, les feux qui sévissent actuellement en Australie causent plus de dégâts naturels que n’importe quel autre incendie (*) enregistré ces dernières années.

+ DOSSIER | Tout sur les incendies ravageurs en Australie

D’après les autorités australiennes, près de 10 millions d’hectares de terres ont ainsi été brûlés en quatre mois. En comparaison, «seulement» 900.000 hectares de la forêt amazonienne sont partis en fumée en 2019.

Mais que représentent ces 10 millions d’hectares? Dans les faits, la superficie des terres récemment brûlées en Australie équivaut à un peu plus d’une fois la superficie totale de l’île d’Irlande, plus de trois fois la superficie de la Belgique et près de 620 fois la superficie de Bruxelles-Capitale.

Dans un autre ordre d’idée, les feux actifs en Australie ont dévasté 14.285.000 terrains de football.

Preuve supplémentaire de l’ampleur de ces incendies, leurs fumées ont atteint le Chili et l’Argentine après avoir parcouru plus de 12.000 km au-dessus du Pacifique.

(*) Les feux ayant ravagé la Sibérie à l’été 2019 ne sont pas pris en compte, étant donné que les chiffres fluctuent beaucoup. En effet, là où les autorités russes estiment à 3 millions le nombre d’hectares brûlés, l’ONG Greenpeace évoque la destruction d’une superficie équivalant à 12 millions d’hectares.