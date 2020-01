Jambe: un prédateur sexuel récidiviste condamné à 15 ans de prison

Un habitant de Jambes âgé de 75 ans a été condamné jeudi par la cour d’appel de Liège à une peine de 15 ans de prison après avoir commis des agressions sexuelles sur plusieurs jeunes femmes.

Le prévenu avait été condamné en première instance à Namur à une peine de 12 ans de prison et à une mise à disposition du tribunal de l’application des peines d’une durée de 10 ans pour avoir commis notamment des faits de viols et d’attentats à la pudeur sur des jeunes femmes, âgées entre 13 et 32 ans au moment des faits commis entre 2012 et 2017.

L’homme utilisait à chaque fois le même stratagème avant de s’attaquer à ses victimes. Il abusait de leur situation précaire ou de leur état de fragilité afin de les attirer vers lui. Il leur faisait consommer des boissons agrémentées de drogues ou de médicaments hypnotiques. Lorsqu’elles se réveillaient, les victimes réalisaient qu’elles avaient été abusées et que le prévenu avait pris des photos d’elles dénudées.

«J’ai rarement vu un prédateur sexuel aussi dangereux»

L’individu était récidiviste et avait déjà été condamné pour des faits du même type. Entre sa première condamnation et les faits reproduits, toutes les mesures prises contre lui n’avaient apporté aucun effet. «J’ai rarement vu un prédateur sexuel aussi dangereux», avait indiqué l’avocat général.

Le prévenu a été acquitté d’une prévention mais toutes les autres ont été déclarées établies contre lui. La peine de 12 ans prononcée en première instance a été portée à 15 ans d’emprisonnement.