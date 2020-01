Écaussinnes: assister au conseil communal depuis son salon

Écaussinnes diffusera en streaming sur internet son conseil communal. Un pas vers la transparence.

Le conseil communal est une séance ouverte au public. Mais peu sont les citoyens à franchir les portes de la maison communale pour y assister, ce qui ne signifie pas que la population se désintéressé de la politique locale.

Pour preuve: la retransmission en direct sur internet des débats du conseil est une demande récurrente formulée par des habitants de diverses communes.

Dans les arrondissements de Mons-Borinage et du Centre, trois communes ont déjà franchi le pas de la diffusion en streaming vidéo: Mons fut pionnière via Facebook, suivie il y a quelques mois de Saint-Ghislain (sur Youtube) et de Braine-Le-Comte.

D’ici une dizaine de jours, une quatrième commune s’ajoutera à la liste: Écaussinnes. Le Collège communal a investi environ 15 000 euros pour équiper la salle et permettre la retransmission en direct des débats sur internet, relaie Antenne Centre.

Objectif qualité

Une belle somme, qui s’explique notamment par le fait que le collège a voulu proposer quelque chose de qualitatif. Le collège a fait appel à une société spécialisée pour installer le matériel et former le personnel communal à la captation vidéo.

Concrètement, ces agents devenus réalisateurs seront chargés de commander une caméra robotisée placée au centre de l’assemblée et qui permettra de filmer chaque intervenant de la manière la plus neutre possible. Une autre caméra a été placée à l’arrière du public pour permettre de réaliser des plans larges.

Une troisième caméra a été placée derrière le bourgmestre et qui pourra aussi être utilisée pour filmer les mariages, à la demande des mariés. Un éclairage spécifique a également été installé pour offrir le meilleur rendu possible à l’écran.

Le conseil communal sera diffusé en direct via la page Facebook de la commune. La vidéo sera ensuite disponible sur le site ecaussinnes.be. Rendez-vous le 20 janvier pour la grande première.