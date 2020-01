PHOTOS | Les cabinets ministériels wallons évacués: «Une journée de perdue!»

Sept cabinets ministériels ont été évacués jeudi matin à Namur, suite à la découverte de poudre blanche dans une enveloppe.

Des gyrophares dans tous les sens, plusieurs rues de Namur et de Jambes fermées par un cordon de police, un drôle de manège animait la capitale wallonne ce jeudi matin. La cause de tout ce remue-ménage? L’évacuation des cabinets ministériels wallons, après que des enveloppes contenant une mystérieuse poudre blanche aient été découvertes parmi le courrier.

+ RELIRE | Les cabinets ministériels wallons visés par des enveloppes contenant de la poudre blanche

Au total, sept cabinets ministériels étaient concernés. Dépêchée sur place, la Protection civile a pris en charge l’évacuation et l’assainissement des différents lieux en collaboration avec les forces de police et les pompiers de Namur. «Il s’agit d’une procédure habituelle dans le cadre d’un incident de nature chimique, ce qu’on appelle la procédure CBRN», indiquait le commandant des pompiers, Adel Chikhaoui.

Du côté des travailleurs évacués, la désolation primait sur l’inquiétude: «C’est une journée de perdue», regrette cet attaché au cabinet du ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives, Jean-Luc Crucke. «On a dû évacuer et nous sommes condamnés à attendre le résultat des analyses. Et encore? Chez nous, quatre personnes sont quant à elles confinées à l’intérieur, car elles ont été en contact avec l’enveloppe.»

Peu avant midi, une partie des ministres - Céline Tellier et Pierre-Yves Dermagne - a pu quitter les lieux. Les autres membres du gouvernement sont toujours bloqués à l'intérieur.

Aucun courrier suspect n'a par contre été reçu au Parlement de Wallonie où une partie des députés régionaux est attendue dans l'après-midi pour plusieurs réunions de commissions parlementaires.