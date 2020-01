Les cabinets ministériels wallons visés par des enveloppes contenant de la poudre blanche

Les différents cabinets ministériels wallons, situés à Namur et à Jambes, ont reçu, jeudi matin, une lettre anonyme accompagnée d'une poudre blanche suspecte, ont indiqué plusieurs porte-parole des ministres régionaux. Selon nos informations, les cabinets Morréale, De Bue, Crucke et Borsus ont reçu ce courrier. Nous ne disposons pas encore d’informations concernant les autres. «Certains cabinets ont été évacués, nous confirme-t-on chez le ministre Borsus. Chez Crucke, tout le personnel a dû passer à la douche mise en place par les pompiers. Ici, nous n’avons pas ouvert le courrier car nous avions été informés par un autre cabinet. Pour l’instant, on attend de savoir si on doit quitter le bâtiment ou pas».

La procédure anthrax a été déclenchée, conduisant au confinement des bâtiments concernés et du personnel dans l'attente d'autres consignes.