Bouchez dénonce les «informations inexactes» sur sa note

L’informateur royal Georges-Louis Bouchez a dénoncé la fuite de la note qu’il a rédigée avec Joachim Coens, ainsi que les commentaires politiques anonymes publiés jeudi dans les journaux.

«Est-ce vraiment sérieux de commenter une note que l’on n’a pas lue? Est-ce responsable de faire circuler, de manière anonyme, des informations inexactes et des jugements lapidaires? L’urgence pour notre Pays requiert du calme, de la discrétion et du travail constructif», a réagi le président du MR sur son compte Twitter.

Des vents favorables ont fait parvenir à plusieurs rédactions du pays des éléments de la note de travail soumise par les informateurs, Joachim Coens et Georges-Louis Bouchez, à dix partis, et qui devait rester confidentielle. Cette note contient plus d’accents de centre-droit que celle de leur prédécesseur, Paul Magnette qui a tenté en vain de former un gouvernement arc-en-ciel en novembre dernier.

La N-VA salue cette nouvelle note

«On tient maintenant davantage compte de la réalité politique en Flandre», a commenté le chef de groupe N-VA à la Chambre, Peter De Roover, interrogé lors de l’émission De Ochtend sur Radio 1 (VRT).

La note de MM. Bouchez et Coens, qui entend reproduire certaines recettes de centre-droit du gouvernement Michel, ne reprend notamment plus le relèvement de la pension minimum à 1.500 euros ou encore l’augmentation des allocations sociales au-dessus du seuil de pauvreté. Elle ouvre aussi la porte à une prolongation des centrales nucléaires.

Pour M. De Roover, dire que la nouvelle note suscite l’enthousiasme dans le camp nationaliste flamand serait un grand mot, «mais ce qui est sur la table s’écarte de la note Magnette. Elle est plus réaliste. Aucune majorité n’aurait pu être construite autour de la note Magnette. Il faut donc chercher quelque chose d’autre».