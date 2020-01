Euroligue de basket: les Castors Braine s’inclinent à Riga

Braine, faible à distance (3/17 à 3 points) et dominé aux rebonds (49-40), a été emmenée sur le plan individuel par Egle Siksniute - ici en photo - (14 pts, 6 reb), Olesia Malashenko (13 pts) et Mariona Ortiz (10 pts, 9 reb). (photo d’archives) EdA

Les Castors Braine n’ont pas réussi à éviter la défaite en Euroligue, sur le parquet des Lettones du TTT Riga.

Les championnes de Belgique des Castors Braine n’ont pas réussi à éviter la défaite ce mercredi en Euroligue de basket. Elles ont été battues sur le parquet des dernières classées du groupe A les Lettones du TTT Riga 81-62 (42-32 au repos), dans le cadre de la 9e journée.

Braine a concédé sa 6e défaite et la 3e consécutive dans le groupe A. Les Brabançonnes wallonnes occupent la 5e place provisoire avec 12 points. Riga a décroché sa 2e victoire et ainsi remonté à la 6e place.

Les Brainoises ont très mal entamé la rencontre car après 3-6 le marquoir indiquait 18-10 et 22-12 à la fin du premier quart en faveur de Riga. Après un deuxième et un troisième quart équilibrés (20-20 et 15-14), les Lettones – qui sont les seules à avoir battu Ekaterinburg (89-81 le 27 novembre) – ont repris le dessus en fin de rencontre (24-16).

Braine, faible à distance (3/17 à 3 points) et dominé aux rebonds (49-40), a été emmenée sur le plan individuel par Egle Siksniute (14 pts, 6 reb), Olesia Malashenko (13 pts) et Mariona Ortiz (10 pts, 9 reb).

L’UMMC Ekaterinburg a conservé sa première place dans le groupe A après son succès dans le derby russe qui se jouait dans l’après-midi à Nadezdha Orenburg 50-71, le 8e en neuf rencontres. Emma Meesseman a inscrit 7 points et capté 5 rebonds en 26 minutes de jeu.

Les filles de Frédéric Dusart joueront leur 10e match le mercredi 15 janvier (20h15) au Spiroudome de Charleroi face à Nadezhda Orenburg, 3e provisoire au classement avec 15 points.