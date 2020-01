Six candidats à la succession de Danielle Werisse comme président(e) du CPAS de Dison

Six membres de l'Union Socialiste de Dison ont déposé leur candidature afin de briguer le poste de président(e) du CPAS de Dison délaissé par Danielle Werisse depuis sa démission en décembre dernier suite aux irrégularités et illégalités découvertes dans le compte 2018 de l'institution, a-t-on appris mercredi auprès de la bourgmestre de Dison, Véronique Bonni.

Quatre hommes et deux femmes se présenteront le 14 janvier prochain devant les membres de l'USC de Dison afin de défendre leur candidature comme futur(e) président(e) du CPAS pour les quatre années à venir. On n'y retrouve ni le nom d'Yvan Ylieff, bourgmestre de la commune jusqu'en 2018, ni celui de Selma Tinik, cinquième score lors des dernières élections communales.

Il s'agit de Michel Bouhy, conseiller communal et ancien président de l'USC, Regis Decerf, également conseiller communal mais aussi Georges Faniel, ancien élu, et Amine Houssein et, côté féminin, de Carine Fagnant, conseillère communale et de Martine Willems, conseillère CPAS et présidente intérimaire.

Cette réélection d'un(e) président(e) de CPAS en cours de mandature, rarissime, est consécutive aux irrégularités et illégalités découvertes dans le compte 2018 de l'institution. Ainsi, des dépenses ont été contractées sans recours aux marchés publics. Ces manquements avaient été soulevés dès mai 2019 mais n'avaient pas été corrigés pour septembre lorsque le compte avait été présenté au conseil communal lequel avait voté contre, un vote qui avait aussi sanctionné le budget 2020 de l'institution.

Outre cette gestion bancale, la présidente du CPAS, Danielle Werisse, élue en mars 2017 suite au décès de Marc Tasquin son prédécesseur, puis reconduite au soir des élections d'octobre 2018, a dû faire face à des tensions internes qui ont finalement conduit à sa démission.

L'heureux élu - qui devra obtenir la moitié des voix plus une - aura pour mission de confectionner le plus rapidement possible le budget 2020 et ramener la sérénité au sein de l'institution.