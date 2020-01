«Nous regrettons vivement l’escalade entre l’Iran et les États-Unis. Plus que jamais, nous rappelons l’urgence du dialogue et l’importance de ne pas renchérir. Personne n’a à gagner d’un conflit majeur entre ces deux pays», a estimé ce mercredi le ministre MR des Affaires étrangères et de la Défense, Philippe Goffin.