VIDÉO | ATP Cup: le pied de nez de Pablo Cuevas à l’arbitre

Le joueur uruguayen s’est fait remarquer, ce mercredi, en se moquant de l’arbitre qui venait de le sanctionner.

Grâce à Pablo Cuevas, le public du match d’ATP Cup entre la Géorgie et l’Uruguay en a eu pour son argent ce mercredi. Et pour cause, le joueur d’origine argentine a offert un véritable one-man-show aux spectateurs de Perth.

Etonnamment sanctionné d’un point de pénalité pour «non-combativité» après avoir vu Nikoloz Basilashvili lui passer un nouvel ace, l’Uruguayen est sorti de ses gonds, allant même jusqu’à menacer de quitter le court en enfilant son sac sur l’épaule.

Ramené à la raison par son adversaire, Pablo Cuevas a ensuite pris le parti de rire de la situation. Ou plutôt de se moquer de la décision de l’arbitre. Comment? En exagérant sa motivation et sa déception sur chacun des points suivants.

Over in Perth, there is some... unorthodox returning going on ?? pic.twitter.com/h68jdhg8SE