PHOTOS | Dream cars: le salon qui vend du rêve

Le salon de l’auto ouvrira ses portes au grand public dès ce vendredi. Et ils seront certainement très nombreux à venir baver devant les voitures exposées au palais 1: celui consacré aux dream cars.

Ferrari, Aston Martin, Porsche, Bentley… Tout ce qui roule (et même qui vole) et qui assure un maximum de bling-bling se trouve au palais 1. Les voitures de rêve sont présentées telles des bijoux dans un écrin. Et c‘est vrai qu’il y a un peu de ça: ce sont des bijoux de design et de technologie.

Krugger

C’est l’occasion de découvrir des autos que l’on ne voit pas souvent, et sans doute que l’on ne verra jamais sur les routes belges. Comme cette Krugger FD, véritable œuvre d’art sur 4 roues, fabriquée en Belgique, à Liège, et que l’on vous présentera plus en détail dans un prochain reportage.

Un joli projet aussi, cette Genty Akylone. Exercice de style français qui n’en est encore qu’à l’état de maquette taille réelle et qui impressionne déjà.

James Bond

Puis il y a Pal-V, une voiture qui vole ou un hélicoptère qui roule, c’est selon le point de vue. En cours d’homologation, pour ceux qui se prendraient pour James Bond.

Aston Martin, Ferrari, Porsche, Bentley, Rolls Royce ou le Namurois Tony Gillet qui présente de nouveau sa très belle Zagato Mostro. Du rêve…

Le salon de l’auto ouvre dès ce vendredi, à Brussels Expo.

Infos ici.