Cette année 2020 sera celle du cinéma pour Kody, le maître de cérémonie de la 10e édition des Magritte. Dans quelques semaines, on retrouvera l’humoriste (Le Grand Cactus) à l’affiche de Lucky, le nouveau film d’Olivier Van Hoofstadt (Dikkenek). Il a également un rôle dans Music Hole et a tourné dans Losers Revolution, une comédie qui se présente comme un Very Bad Trip à la belge. Tout un programme…