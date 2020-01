Le débrief du jour: Il tue son cambrioleur | L’Iran attaque des bases US | Crash d’un Boeing

Un cambriolage qui tourne mal, la réaction militaire de l’Iran, un crash d’avion, les révélations de Carlos Ghosn et le corps d’un enfant retrouvé dans le train d’atterrissage d’un avion: voici ce qui a fait, en partie, l’actu de ce mercredi.

1. Cambriolage qui tourne mal: il tue l’un des malfrats

Une personne est décédée cette nuit dans le village de My (Ferrières). Lors d’un vol, des coups de feu ont été échangés. Trois individus sont entrés dans le château de My par effraction. L’un d’eux, né en 1998, a reçu un coup de feu et est décédé.

+ Ferrière : un mort lors d’un cambriolage qui tourne mal

2. L’Iran réplique et frappe deux bases américaines en Irak

Cinq jours après l’élimination du général Qassem Soleimani par les États-Unis, l’Iran a riposté ce mercredi en tirant des missiles contre deux bases abritant des soldats américains en Irak.

+ L’Iran tire des missiles contre deux bases servant à l’armée américaine : « Tout va bien » assure Trump

Le guide suprême de la République islamique d’Iran a affirmé que ces tirs nocturnes sont «une gifle en pleine face» des États-Unis.

+ Missiles iraniens tirés en Irak : « Une gifle en pleine face » des Américains

3. Crash d’un Boeing en Iran: 176 morts

Environ 170 personnes ont été tuées dans le crash d’un Boeing 737 de la compagnie Ukraine International Airlines qui s’est écrasé mercredi en Iran peu après avoir décollé de Téhéran en direction de Kiev, ont annoncé les médias iraniens.

+ Crash d’un Boeing en Iran : les 167 passagers et 9 membres de l’équipage sont morts

4. Carlos Ghosn sort du silence

L’ancien PDG de Renault-Nissan Carlos Ghosn a dénoncé ce mercredi un «coup monté» contre lui et s’est dit décidé à «laver son honneur», lors de sa première apparition publique à Beyrouth depuis sa fuite rocambolesque du Japon, où il est accusé de malversations financières.

+ Carlos Ghosn dénonce « un coup monté » et veut « laver son honneur »

5. Le corps d’un enfant retrouvé dans un train d’atterrissage

Le corps d’un enfant «d’une dizaine d’années» a été retrouvé mercredi matin dans le train d’atterrissage d’un avion d’Air France en provenance d’Abidjan, a-t-on appris de source proche de l’enquête.

+ Un enfant retrouvé mort dans le train d’atterrissage d’un avion à l’aéroport de Roissy