Nouveau record pour Liege Airport: 900 000 tonnes de marchandises transportées et 170 737 passagers

Malgré un ralentissement mondial de l’économie, Liege Airport établit un nouveau record avec plus de 900 000 tonnes de marchandises transportées en 2019 et 170737 passagers ayant transité par l’aéroport, a-t-il annoncé mercredi par voie de communiqué.

Le secteur du cargo aérien a connu en 2019 un ralentissement mondial de son activité, souligne ce mercredi Liege Airport. Le Brexit et la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis font partie des facteurs qui ont influencé significativement le commerce mondial et par conséquent le transport de marchandises.

«Notre performance est significative au coeur d’une année assez contrastée avec une croissance à deux chiffres sur le premier trimestre suivie d’un tassement entre avril et juillet puis d’un recul en août et septembre. La fin de l’année a coïncidé avec un rebond», explique Luc Partoune, CEO de Liege Airport.

De grands travaux et projets, avec l’étude d’incidences pour l’allongement de la piste de contingence

«Cette année 2020 sera celle des grands travaux et projets avec notamment l’étude d’incidences pour l’allongement de la piste de contingence. Nous travaillons également à l’implémentation d’Alibaba, à la route de contournement, à la construction d’une station hydrogène, à la formation du personnel pour répondre à une très forte demande. Ce sera une année dense durant laquelle nous devrons fournir des services de qualité à nos clients, investir dans les infrastructures et dans des solutions innovantes».

L’activité passagers reste stable avec 170.737 passagers ayant transité par l’aéroport.