Dakar 2020: Peterhansel le plus rapide lors de la quatrième étape, Sainz reste leader

Stéphane Peterhansel (Mini) s’est adjugé la quatrième étape du Dakar 2020 dans la catégorie auto, longue de 453 kilomètres entre Neom et Al Ula, ce mercredi en Arabie saoudite. Le Français a devancé le Qatarien Nasser Al-Attiyah (Toyota) et l’Espagnol Carlos Sainz (Mini), toujours leader du général.

Peterhansel, surnommé «Monsieur Dakar» grâce à ses sept succès (six en moto, sept en auto), a bouclé l’étape en 4h04: 34, terminant avec respectivement 2:26 et 7:18 d’avance sur Al-Attiyah et Sainz. C’est sa première victoire d’étape en Arabie saoudite.

Fabian Lurquin et son pilote français Mathieu Serradori (Century) ont pris la 5e place de l’étape, à 13:17 du vainqueur. Le Néerlandais Bernhard Ten Brinke et son copilote belge Tom Colsoul (Toyota) ont eux terminé 7e à 18:35 du Français.

L’Espagnol Fernando Alonso (Toyota) a lui franchi la ligne avec le 13e chrono, à 26: 21 de Peterhansel.

Sainz, vainqueur ce mardi, conserve les commandes du général avec une marge de 3:03 sur Nasser Al-Attiyah et 11:42 sur le vainqueur du jour. Mathieu Serradori et Lurquin sont 6e (26: 55), Bernhard Ten Brinke et Colsoul 8e (44: 40).

En camion, la Russie a fait le triplé grâce à la victoire d’Anton Shibalov (Kamaz) devant Andrey Karginov (Kamaz/2:41) et Dmitry Sotnikov (Kamaz/9:05). Karginov a pris les commandes du général et possède 10:43 d’avance sur le Biélorusse Siarhei Viazovich (Maz), leader ce mercredi matin et seulement 6e du jour à 15:42 de Shibalov.

Ce jeudi, la cinquième étape reliera Al Ula à Ha’il. Le tronçon chronométré sera long de 353 km.