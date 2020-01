Les distraits causent 10% des accidents de la route

La distraction au volant est à l’origine de 10% des accidents de la route. Tel est le constat de l’institut Vias, qui lance une vaste campagne de sensibilisation.

Quelques secondes d’inattention ont suffi: alors qu’elle était au volant de sa voiture, Justine (prénom d’emprunt), 23 ans, s’est penchée pour consulter son smartphone. «Tout s’est passé très rapidement. Il faisait nuit, je roulais en agglomération. Je n’ai pas regardé la route pendant cinq secondes, et j’ai percuté une voiture en stationnement.» Malgré une sacrée frayeur, la jeune femme s’en sort indemne. «Mais la facture pour les réparations était salée... Ça m’a servi de leçon!»

En Belgique, 10% des accidents de la circulation sont dus, au moins en partie, à la distraction au volant. Cela représente 4 000 accidents au cours desquels des personnes sont blessées ou tuées, dévoile la dernière enquête de l’institut Vias, chargé de la sécurité routière, et la compagnie Baloise Insurance.

Un jeune sur cinq lit ses messages au volant

Sans surprise, l’usage du smartphone est particulièrement incriminé. Selon cette étude, un jeune conducteur (moins de 35 ans) sur cinq déclare avoir lu des mails ou des messages au volant, au cours du mois écoulé. Plus interpellant encore: un jeune sur six admet avoir envoyé des messages ou posté des photos sur les réseaux sociaux.

Les automobilistes de 18 à 34 ans sont ainsi deux fois plus nombreux à reconnaître ces comportements que les 35-54 ans.

«Pire qu’une alcoolémie de 0,8%»

Avec sa nouvelle campagne de sensibilisation (lire ci-dessous), l’institut Vias entend rappeler les dangers du GSM au volant. D’autant que les fonctionnalités de nos téléphones ne se limitent plus aux simples appels et SMS.

«Pendant 40 à 60% du temps, le conducteur regarde vers le bas lors de la lecture ou la rédaction d’un message sur Facebook, par exemple.» Son temps de réaction fait plus que doubler: 2,2 à 2,6 secondes au lieu d’une seconde en moyenne. Mais ce n’est pas tout, puisque l’automobiliste n’est, par ailleurs, plus capable de maintenir le véhicule au milieu de la chaussée, et a tendance à fortement ralentir en guise de compensation de l’effet distractif. «Certains chercheurs en sont arrivés à la conclusion que l’utilisation d’un smartphone pour les réseaux sociaux a des conséquences plus importantes sur la conduite qu’une alcoolémie de 0,8%. »