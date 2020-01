Bilan touristique des vacances d’hiver: l’hébergement et les attractions à la hausse

Le bilan touristique réalisé par le Commissariat général au tourisme pour ces récentes vacances d’hiver montre que la province de Liège enregistre une hausse de fréquentation de 3,1 % sur le plan de l’hébergement et de 1,7 % au niveau des sites touristiques. Avec une mention spéciale pour l’hébergement de terroir et certaines expositions proposées dans la région.

Le bilan des prestataires ayant répondu au questionnaire envoyé par le Commissariat général au tourisme (CGT) montre une augmentation, tous types d’hébergement confondus, de 3,1% du taux d’occupation par rapport à la même période il y a un an.

L’hébergement de terroir enregistre la plus belle hausse avec 3% de taux d’occupation en plus que l’an dernier et une moyenne de 82,1% des lits qui auront trouvé preneurs entre le 21 décembre et le 5 janvier.

Parmi les répondants au questionnaire envoyé en vue de la réalisation de ce bilan touristique, pas moins d’une vingtaine de prestataires d’hébergement de terroir enregistrent même… 100% de taux d’occupation au cours de ces vacances d’hiver.

Le temps du marché de Noël, une période faste

Parmi les raisons que l’on peut évoquer pour expliquer cette belle santé touristique, les événements organisés aux quatre coins du territoire de la province de Liège sont régulièrement pointés, principalement par les responsables hôteliers. Pas moins de 50% d’entre eux estiment en effet que ces manifestations ont un impact direct sur le taux d’occupation de leur établissement.

«Le temps du marché de Noël est pour nous une période faste et cette cuvée 2019 est conforme à celle de l’an dernier, à savoir plus de 80% des lits occupés pendant les vacances d’hiver et plus généralement, durant tout le mois de décembre», a indiqué Valérie Ruytinx, Sales Manager au Pentahotel de Liège. Des animations mises sur pied lors de ces récents congés de fin d’année, mais aussi des expositions existantes ont contribué à attirer les touristes sur le territoire.

Les Flamands, toujours plus nombreux, suivis par les Néerlandais puis les Wallons.

Globalement, les Flamands sont toujours les plus nombreux à poser leurs valises chez nous (42%), viennent ensuite les Néerlandais (22%) puis les Wallons (15%) et les Français (9%).

Dans de nombreux endroits de la province, des sites ont par ailleurs constaté une augmentation sensible de leur taux de fréquentation par rapport aux vacances d’hiver 2018. Parmi ceux-ci, notons le «Musée Décembre 44» à La Gleize (+11%); le Musée communal d’archéologie et d’art religieux à Amay (+17% - voir photo) ou encore «Baugnez 44 Historical Center» (+44%).

D’une manière générale, l’origine de la clientèle pour les attractions touristiques s’est déclinée comme suit: Wallons: 31%; Néerlandais: 27%; Français: 18%; Flamands: 8% et Bruxellois: 8%.

Au total, les sites touristiques sondés dans le cadre de ce bilan des vacances d’hiver en province de Liège ont enregistré une augmentation générale de leur taux de fréquentation de 1,7% par rapport à la même période il y a un an. Ce qui engendre un taux record de plus de 90% de prestataires satisfaits et même très satisfaits de cette récente période de congé.

«Le bilan touristique de ces récentes vacances d’hiver est généralement positif en Wallonie», souligne Robert Meureau, président de la Fédération du Tourisme de la Province de Liège. «Souvent stable voire imperméable aux conditions météorologiques, notre province démontre une nouvelle fois qu’elle détient en elle les richesses pour attirer un public toujours plus nombreux. Notre offre culturelle s’est certes enrichie depuis quelques années mais notre parc hôtelier aussi. Nous sommes dès lors encore plus fiers de constater que celui-ci est en progression constante en termes de taux d’occupation.»