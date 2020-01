Sébastien Pocognoli signe à l’Union Saint-Gilloise

Sébastien Pocognoli, 32 ans, va continuer sa carrière à l’Union Saint-Gilloise.

Libéré de son contrat au Standard de Liège début janvier, l’arrière gauche a paraphé un contrat jusqu’en juin 2021, avec une option pour une année supplémentaire, en faveur des Unionistes, a annoncé la formation de D1B mercredi.

Formé au Standard et ancien international (13 capes, 30 sélections), Pocognoli va aborder un nouveau chapitre de sa carrière à 32 ans. «Sébastien est un joueur du haut niveau, avec un énorme talent et beaucoup d’expérience. Il pourra nous apporter toute cette expérience, sur, et en dehors du terrain», s’est réjoui le directeur sportif de la RUSG Chris O’Loughlin.

Outre le Standard, où il a joué à deux reprises (2010-2013 puis 2017-2019), Pocognoli a également porté les couleurs du club allemand de Hanovre (2013-2014) avant de regagner l’Angleterre et West Bromwich Albion (2014-2016) puis Brighton (2016-2017). ‘Poco’a aussi évolué à Genk (2004-2007) puis aux Pays-Bas sous le maillot d’AZ Alkmaar (2007-2010).

L’Union pointe à la 3e place de la seconde tranche du championnat, à deux longueurs du Beerschot.