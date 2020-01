Le groupe RTL leader sur les 18-64 ans, et une année 2019 assez stable

Comme chaque année, le groupe RTL a réagi aux chiffres d’audience avancés par la RTBF mardi. La chaîne privée indique que l’année 2019 a été assez stable pour elle, et qu’elle reste largement leader sur son public cible, les 18-64 ans, entre 12 h et minuit (alors que la RTBF prend en compte les 4 ans et +, sur toute la journée).

«Les téléspectateurs sont notre priorité et leur fidélité notre plus belle récompense. La famille RTL reste leader sur les 18-64 ans grâce à des productions locales de divertissement et d’information», explique Sandrine Gobbesso, Directrice Générale de la Télévision.

Du coup, la part d’audience est de 30,5% pour le groupe RTL (contre 24,2% selon les chiffres de la RTBF), largement devant la chaîne publique qui culmine à 22,4% sur cette cible commerciale. C’est une légère baisse de 0,6 point pour le groupe RTL par rapport à 2018. Et si l’on prend la période 17 h-minuit (période où il y a le plus de monde devant la télé), RTL renforce sa part de marché sur la même cible, avec 34,7% de parts de marché 22,8% pour la RTBF.

Le top 10 des programmes de l’année est dominé par la RTBF qui place six matches de foot, dont le match Belgique-Écosse du 11/06 qui a été regardé par 824 547 téléspectateurs. Hors foot, c’est trois programmes de RTL TVI qui sont en tête: le film Raid dingue diffusé le 14/03 (777 997 téléspectateurs), le RTL Info 19 h du 22 janvier (754 897 téléspectateurs) et Face au juge (17/03, 747 788).