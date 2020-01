SONDAGE | Qui succédera à Hans Vanaken et recevra le Soulier d’or 2019?

Participez à notre sondage en déterminant les trois meilleurs joueurs de chacun des deux tours et élisez votre Soulier d’or 2019.

Comme chaque année au mois de janvier, le gala du Soulier d’or récompensera dans quelques jours le meilleur joueur ayant évolué dans le championnat belge tout au long de l’année 2018, lequel succédera au Brugeois Hans Vanaken, sacré l’année dernière.

Pour rappel, ce prestigieux prix est décerné par un panel d’acteurs et observateurs du football belge, parmi lesquels des journalistes sportifs représentants les médias de l’ensemble du pays, des entraîneurs ou encore les anciens vainqueurs du trophée.

Le vote qui déterminera le vainqueur s’est déroulé, comme chaque année, en deux étapes: d’une part, un vote établi à l’issue des six premiers mois de l’année et prenant en compte les prestations des joueurs de D1A lors de la seconde partie de la saison dernière, en ce compris évidemment les PO; d’autre part, un second vote établi début janvier sur base des prestations de ces mêmes joueurs de D1A tout au long de la première partie de l’actuelle saison, soit de fin juillet à fin décembre.

Dans le sondage ci-dessous, nous vous proposons de vous mettre dans la peau de l’un des votants et de sélectionner, d’une part pour le premier et d’autre part pour le second tour de vote, trois joueurs par ordre de préférence, le premier marquant le plus de points.