VIDÉOS | Les Zèbres se prennent au jeu des ateliers techniques

Stage hivernal, jour 5. Karim Belhocine et son staff avaient concocté un circuit technique d’une dizaine d’ateliers. Les joueurs se sont pris au jeu. La récompense pour les trois premiers: une journée libre (date à définir). À voir en vidéos.

Au lendemain du match amical face à Cologne (victoire 2-1), les joueurs de Charleroi ont eu droit à une matinée plutôt ludique mais sérieuse malgré tout.

Sous un ciel couvert et des températures assez fraîches, la séance de ce mercredi matin était en effet basée sur différents ateliers techniques (jonglages, précisions de longues passes, renverser des cônes, toucher la latte,…). Le but du jeu: effectuer le plus de tours possible en 2x20 minutes.

Au bout du compte, et même si les résultats définitifs seront annoncés aux joueurs ce soir, c’est Gaëtan Hendrickx qui a cumulé le plus d’ateliers dans le temps imparti. Il devrait avoir droit, comme le deuxième et le troisième classés, à un jour libre dont la date sera à définir avec le staff.

Hendrickx avait déjà remporté ce petit concours cet été lors du stage à Kamen (Allemagne).