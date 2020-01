Magritte du cinéma: Cécile de France, Benoît Poelvoorde et Bouli Lanners parmi les nommés

L’Académie André Delvaux, organisatrice des magrittes du cinéma, a dévoilé la liste des nommés pour la dixième cérémonie de l’événement.

Cécile de France, Veerle Baetens, Benoît Poelvoorde et Bouli Lanners figurent parmi les nommés de ce prix qui récompensera le meilleur du 7e art belge le 1er février prochain à Bruxelles.

Cécile de France (Un monde plus grand), Veerle Baetens (Duelles), Anne Coesens (Duelles) et Lubna Azabal (Tel Aviv on fire) brigueront le magritte de la «Meilleure actrice».

De leur côté, Benoît Poelvoorde (Le grand bain) et Bouli Lanners (C’est ça l’amour) seront eux en compétition dans la catégorie «Meilleur acteur», face à Marc Zinga (La miséricorde de la jungle) et Kevin Janssens (Patrick).

En plus de deux nominations dans la section «Meilleure actrice», le film «Duelles» concourra également pour le magritte du «Meilleur film», de même que «Le jeune Ahmed» des frères Dardenne, «Lola vers la mer» de Laurent Micheli, «Nuestras Madres» de César Diaz (Caméra d’or au dernier festival de Cannes) et «Seule à mon mariage» de Marta Bergman.

En outre, le long-métrage d’Olivier Masset-Depasse est retenu dans sept autres catégories à savoir celles du «Meilleur réalisateur», «Meilleur acteur dans un second rôle» (Arieh Worthalter), «Meilleur scénario original ou adaptation», «Meilleure image», «Meilleure musique originale», «Meilleur son» et «Meilleur montage».