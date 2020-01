Dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer

Verviers foyer dy terrorisme en Belgique ? ; L’IRM prépare une mission en Arctique; 100 CPAS en faillite virtuelle... Voici une sélection de dix articles à ne pas manquer pour nos abonnés.

1. Terrorisme: «Il ne faut pas focaliser sur Verviers»

Un Syrien soupçonné d’infractions terroristes a été arrêté à Verviers… Verviers, encore, plus que jamais concernée. Muriel Targnion, la bourgmestre de Verviers, voit cette arrestation comme «la preuve que le système fonctionne».

2. Gembloux: le Nespresso du vin savouré à Las Vegas

Même quand son mobile sonne au milieu d’une nuit américaine, à Las Vegas, il décroche. Il est 3 heures du matin, ce mardi. Pour Thierry Tacheny, fondateur de la start-up Invineo, du nom d’une machine intelligente et connectée délivrant du vin au verre, il semblerait qu’il n’y a pas d’heure pour évoquer ce concept technologique et économique révolutionnaire.

3. Le camp de réfugiés de Moria, un aller simple pour l’enfer

Le camp de migrants et de réfugiés de Moria est le premier et le plus important Hotspot de l’île de Lesbos. Sa fonction depuis 2015 devait permettre aux autorités grecques de procéder à l’enregistrement des personnes arrivées clandestinement depuis les côtes turques, proches de 10 kilomètres à peine.

4. VIDÉO | Des scientifiques de Viroinval préparent une mission en Arctique

Deux scientifiques du centre de géophysique de Dourbes mèneront une mission en Arctique en avril, pour localiser le pôle magnétique.

5. Dix années qui ont chamboulé les CPAS

En dix ans, le public des CPAS a changé, le nombre de dossiers a décollé et les charges ont augmenté. Et ça se voit dans les chiffres.

6. Sang Hoon Degeimbre, ambassadeur tout désigné derrière le talent étoilé

Le chef de haut vol Sang Hoon Degeimbre n’avait jamais eu l’occasion de mettre sa notoriété au service d’une ONG. Alors, lorsqu’Iles de Paix lui a proposé un déplacement en terre inca, il a accepté d’emblée.

7. Transfert de Renaud Emond: comment tout a changé en 2 jours

Dimanche, Renaud Emond pensait devoir rester au Standard cet hiver. Il devrait finalement signer ce mercredi pour Nantes. Explications de ce transfert signé Mogi Bayat.

8. L’année 2020 sur la RTBF: du sport et des nouveaux talks

L’année 2020 va être sportive sur la RTBF. Elle va aussi investir dans trois nouveaux talks, qui devraient arriver en mars sur La Deux.

9. Cette fois, le Golden Globe de Renée Zellweger est un peu celui de Colette Sodoyez

Renée Zellweger vient donc de recevoir le Golden Globe de la meilleure actrice dans un film dramatique pour le biopic «Judy», où elle incarne Judy Garland au crépuscule de sa carrière. C’est une comédienne belge, Colette Sodoyez, qui double la star dans la version française.

10. Le Tour de France se courra sans les Wanty

Les deux cartons d’invitation à la disposition des organisateurs du Tour de France ont été octroyées mardi à deux équipes françaises, B&B Hotels et Akea-Samsic, à laquelle appartient le Colombien Nairo Quintana, 2e en 2013 et 2015.

