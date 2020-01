Mertens et Sabalenka éliminées aux portes des demies à Shenzhen

Elise Mertens a été battue en quarts de finale du double au tournoi de tennis WTA de Shenzhen, mercredi en Chine.

Mertens et Sabalenka, victorieuses de l’US Open et têtes de série N.1 du tournoi, se sont inclinées 7-5, 6-4 après 1h30 de jeu devant la Japonaise Misaki Doi et la Roumaine Monica Niculescu.

En simple, la N.1 belge, 17e mondiale et 3e tête de série, défiera jeudi la Kazakhe Elena Rybakina (WTA 36/N.7) pour une place dans le dernier carré de cette épreuve sur surface dure dotée de 775.000 dollars. Ce sera le premier duel entre la native de Moscou, 20 ans, et la Limbourgeoise, 24 ans. En cas de succès, Mertens défiera l’Ukrainienne Kateryna Bondarenko (WTA 1168) ou la Tchèque Kristyna Pliskova (WTA 66).

Mardi, Aryna Sabalenka (WTA 11), tenante du titre, a été sortie au 2e tour du simple, battue 6-4, 6-4 par la Tchèque Kristyna Pliskova (WTA 66).

Parmi les autres prétendantes au titre, la Suissesse Belinda Bencic (WTA 8), tête de série N.1, s’est elle aussi inclinée d’entrée, devant la Russe Anna Blinkova (WTA 58) 3-6, 6-3, 6-3.