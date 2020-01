ATP Cup: l’Espagne de Nadal en quarts après un troisième succès, ce qui qualifie aussi la Belgique

L’Espagne a parfaitement géré sa confrontation face au Japon, l’emportant 3-0, dans l’ATP Cup. Ce succès permet également à la Belgique de s’assurer un des deux tickets réservés aux meilleurs deuxièmes.

À Perth, Bautista Agut a d’abord battu Go Soeda (ATP 119) 6-2, 6-4 pour donner l’avance aux récents vainqueurs de la Coupe Davis. Malgré un nombre élevé de fautes directes, le N.1 mondial Rafael Nadal a ensuite écarté Yoshihito Nishioka sur le score de 7-6 (4), 6-4 après 2h07 de jeu. Les Espagnols, avec Nadal et Pablo Carreno Busta, ont ponctué le travail en s’imposant en double contre Soeda et Ben McLachlan 7-6 (5), 4-6, 10/6.

L’Espagne rejoint l’Australie, la Serbie, la Russie et la Grande-Bretagne, déjà qualifiées. Vendredi, ils pourraient défier la Belgique en quarts.

Les Belges, deuxièmes du groupe C avec deux victoires, sont assurés de terminer premiers ou deuxièmes meilleurs deuxièmes grâce à la victoire espagnole.

L’issue des derniers duels mercredi donnera au tableau final son allure définitive. La France et l’Afrique du Sud, qui s’affrontent, ont besoin d’une victoire 3-0 pour atteindre les quarts. Dans le cas contraire, le Canada terminera deuxième meilleur deuxième.

Les Belges, en fonction du résultat du duel entre la France et l’Afrique du Sud, joueront contre la Serbie de Novak Djokovic ou l’Espagne de Rafael Nadal. Quoi qu’il en soit, un duel de haute volée sera donc au programme.