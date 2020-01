«Vu à la télé» sur RTL-TVI: une participante décède

L’émission dominicale de RTL-TVI est en deuil. Une de ses participantes est décédée le week-end dernier.

Les téléspectateurs de RTL-TVI la connaissaient bien pour l’avoir vue dans l’émission «Vu à la télé»: Thérèse, une des participantes du programme dominical de la chaîne privée est décédée le week-end dernier dans le home où elle vivait.

L’information a été confirmée sur Facebook par les producteurs de l’émission: «Nous avons appris avec tristesse ce week-end, le décès de Thérèse au home. Nous adressons nos plus sincères condoléances et apportons notre soutien moral à la famille et aux amis de Thérèse pour ces moments difficiles…»

Thérèse rejoint Emma, Michel et Stéphane, deux anciens participants de «Vu à la télé» qui sont morts depuis le lancement de l’émission.

+ À LIRE | «Vu à la télé»: un départ «douloureux» pour Bénédicte