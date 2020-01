Storck veut Antonov au Cercle

Le Serbe de 24 ans pourrait rejoindre la lanterne rouge.

Arrivé il y a un peu moins d’un an, Nemanja Antonov pourrait déjà quitter l’Excel. Le Serbe intéresse beaucoup le Cercle de Bruges, même si actuellement, on est encore loin d’un accord entre les différentes parties. Chez la lanterne rouge, il retrouverait Bernd Storck qui l’avait fait venir au Canonnier après l’avoir repéré dans au Mondial U20 en 2011. Très apprécié par le tacticien teuton, il ne connaît pas la même trajectoire sous les ordres de Bernd Hollerbach qui ne le considère plus comme un arrière latéral gauche, sa place de prédilection, mais bien comme un ailier. Ses montées au jeu cette saison sous la vareuse hurlue ont souvent été synonymes de réussite mais il n’a pas pour autant reçu davantage de crédit. Au grand dam des supporters qui ne cachent pas leur sympathie pour le talentueux gaucher. À chaque apparition, le kop scande son nom avec enthousiasme.

Non satisfait de son temps de jeu, le joueur de 24 ans verrait ainsi une belle opportunité d’engranger un maximum de minutes dans une formation qui lutte pour sa survie en D1A. En onze mois chez les frontaliers, Antonov a pris part à 27 rencontres, inscrivant trois buts, en plus des trois assists délivrés.

Seys va signer

Dans le sens des arrivées, Dylan Seys va prochainement s’engager avec l’Excel. Son test est concluant. Il faudrait un revirement de situation pour ne pas voir le Courtraisien porter le maillot hurlu à la reprise du championnat.