L’Iran tire des missiles contre deux bases servant à l’armée américaine: «Tout va bien» assure Trump

«Tout va bien»

«Tout va bien! Des missiles ont été lancés depuis l’Iran vers deux bases militaires situées en Irak», a décrit le président américain, Donald Trump, sur Twitter, après que Téhéran et Washington aient confirmé les tirs.

«L’évaluation des victimes et dommages est en cours. Jusqu’ici, tout va bien!», a-t-il encore poursuivi, ajoutant que les USA disposent «de loin, de l’armée la plus puissante et la mieux équipée partout dans le monde!». Le président républicain fera une déclaration officielle mercredi matin.

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.