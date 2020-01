Le pont des Modeleurs à Liège inaccessible durant un an

Le pont des Modeleurs à Sclessin doit être élargi dans le cadre des travaux du tram à Liège. Il a été rendu inaccessible mardi et le restera durant un an.

L'élargissement du pont des Modeleurs à Sclessin, qui permet de relier Cointe au quai Timmermans en passant par dessus les rails de chemin de fer et la rue Ernest Solvay, fait partie du projet d'aménagement du réseau de tram à Liège. Celui-ci, dont la mise en service est annoncée pour octobre 2022, reliera Sclessin à Coronmeuse en passant par le centre de Liège.

Mardi, les travaux préparatoires ont débuté. Le pont des Modeleurs a été placé en voie sans issue et des déviations ont été instaurées. De samedi à lundi s'ensuivra une phase de déconstruction du pont. Durant le week-end, la rue Ernest Solvay sera dès lors fermée de part et d'autre du pont mais restera accessible via un détour par le quai. En outre, la rue Schlemmer sera mise en sens unique depuis la rue Ernest Solvay vers le quai.

Les bus ne pourront donc pas circuler rue Ernest Solvay durant cette phase de travaux. Ils seront déviés par le quai et une navette gratuite desservira, dans chaque sens, les arrêts "Gare Sclessin", "Château" et "Standard", habituellement desservis par les lignes 2-3-9-27-90-94.

Ensuite, il s'agira de reconstruire le pont. Cette opération doit débuter le lundi 13 janvier pour se poursuivre jusqu'en janvier 2021. Le pont des Modeleurs sera donc inaccessible durant un an. Quant à la rue Ernest Solvay, elle sera rouverte à la circulation dans les deux sens dès le début de la phase de reconstruction.