Calamité naturelle: ce qu’il faut faire

Le 10 juin dernier, des pluies torrentielles s’abattaient sur la Hesbaye. À Waremme, notamment, on avait les pieds, et les rez-de-chaussée des maisons, dans l’eau… Le collège waremmien ne tardait alors pas et enjoignait les Waremmiens à l’informer des dommages subis afin de permettre à la Ville d’introduire une demande auprès du SPW de ces pluies comme calamités naturelles publiques. C’est désormais chose faite: le gouvernement wallon vient de reconnaître ces inondations par ruissellement comme calamité naturelle publique. En tant que victimes, les Waremmiens sont amenés à introduire une demande d’aide à la réparation auprès du SPW intérieur (Service régional des calamités, avenue Gouverneur Bovesse 100 à 5100 Jambes) avant le 31 mars. La Commune se tient à leur disposition pour les assister dans les démarches administratives.