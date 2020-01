Générations solidaires: participez à l’appel à projets

L’ASBL Générations solidaires – initiée par votre journal – lance, sa 4e édition. Il y a un soutien financier à la clé.

«Notre objectif est de soutenir des initiatives citoyennes valorisant la solidarité et améliorant la vie quotidienne de chacun, explique Katel Fréson, coordinatrice de l’ASBL. Il s’agit d’un coup de projecteur et un coup de pouce aux citoyens qui s’engagent. Les projets devront répondre, de manière créative, à des besoins de notre société. Ils portent sur le soutien aux jeunes en difficulté, aux personnes handicapées, aux personnes âgées, aux personnes en exil au travers d’une épicerie solidaire, d’une alter boutique basée sur le troc et tenue par des jeunes porteurs de handicap, sur une école de devoirs, un mobil-home offrant des douches aux sans-abri ….».

La nouveauté 2020 – Focus sur les écoles

Pour cette 4e édition, Générations solidaires propose aux classes de 3e à 6e années secondaires de participer en mettant sur pied un projet solidaire imaginé et mis en œuvre par les élèves, au sein de l’école et, de préférence ouvert sur le quartier/la ville/la région. Les écoles qui le souhaitent peuvent disposer d’une aide pour construire leur projet notamment d’animations en classe via un partenariat noué avec plusieurs services d’aide en milieu ouvert (AMO).

Quels critères de sélection?

L’équipe du projet devra impliquer des jeunes, défendre des valeurs de solidarité par des retombées concrètes, présenter un caractère innovant, répondre à un besoin insatisfait, être durable et réplicable (avoir valeur d’exemple). Le projet doit avoir lieu en Wallonie ou à Bruxelles. Le jury privilégiera les initiatives naissantes ou de moins de 5 ans.

Quels prix?

Le jury sélectionnera, dans un premier temps, 10 projets. Ceux-ci seront valorisés dans les médias et réseaux sociaux de L’Avenir notamment au travers d’un supplément spécial Générations solidaires et profiteront d’un relais médiatique plus large en radio, TV …

Une seconde sélection effectuée par le jury désignera, parmi les 10 projets présélectionnés, 3 lauréats qui recevront un soutien financier: le Prix Générations solidaires (10 000 euros), le Prix Coup de cœur (5 000 euros) et le Prix Coup de pouce (5 000 euros). Le jury choisira aussi 5 écoles et décernera à chacune un prix de 500 euros.

Enfin, les projets lauréats recevront un soutien de la part de la Fondation Roi Baudouin.

Ce soutien prendra la forme d’un accompagnement d’un an, adapté aux besoins propres des projets lauréats. Parlez-en autour de vous, à vos proches, à vos voisins, aux enseignants de vos enfants … pour essaimer la solidarité!

Pour en savoir plus: www.generations-solidaires.be