Wasmuël: le recyparc fermé au moins jusque mi-février

Suite à des comportements récurrents et répréhensibles, la direction d'Hygea avait décidé de fermer le parc en novembre. Il le restera encore le temps de sécuriser les lieux.

En novembre dernier, la direction de l'intercommunale de traitement des déchets du Coeur du Hainaut Hygea faisait fermer le recyparc de Colfontaine. Des individus y commettaient des infractions et menaçaient les agents de manière répétée. Ne pouvant assurer la sécurité de ses travailleurs, l'intercommunale avait choisi de boucler les lieux pour un temps indéterminé.

Et cette période va se prolonger, le temps pour l'intercommunale de "mettre en place des solutions durables qui garantissent à nouveau la sécurité des citoyens." Des réunions de travail ont eu lieu fin 2019 et d’autres sont programmées en 2020 entre la direction de l’intercommunale, les autorités de la commune de Quaregnon et les Services de Police.

L’objectif de ces rencontres: "la définition et la mise en place de mesures matérielles, organisationnelles et de vigilance policière permettant de rétablir les conditions de sécurité essentielles au sein du recyparc de Wasmuel", indique Hygea. Concrètement, des mesures telles que l’installation d’un système de surveillance vidéo ou encore des modifications au niveau de l’infrastructure sont envisagées.

C'est une fois que ces conditions de sécurité seront mises en place que le recyparc rouvrira ses portes, pas avant la mi-février, voire le mois de mars. Pendant la fermeture, les citoyens sont invités à se rendre dans les recyparcs les plus proches à savoir : Colfontaine, Jemappes, Boussu ou encore Baudour. Des recyparcs où la vigilance a été accrue, en collaboration avec les forces de l’ordre.