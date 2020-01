Toutes les sorties cinéma de ce mercredi 8 janvier

Des gamins dans des tranchées, des paysans Danois, des flics et des malades: il y a tout cela, et bien plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 1er janvier. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste de les lire.

1917

Film de guerre de Sam Mendes. Avec George MacKay, Dean Charles Chapman et Mark Strong. Durée: 1 h 50.

Ce que ça raconte

En pleine première guerre mondiale, deux jeunes soldats ont quelques heures pour traverser le front et délivrer un message qui évitera une boucherie.

Ce qu’on en pense

Des tranchées plus vraies que nature pour une expérience en totale immersion. Sam Mendes est un génie de la mise en scène.

Before the frost

Drame de Michael Noer. Avec Jesper Christensen, Clara Rosager. Durée: 1 h 44.

Ce que ça raconte

Dans les froides contrées du Danemark de la fin du 19e, un paysan au bord de la famine vend ses terres et sa fille à un riche agriculteur.

Ce qu’on en pense

Fait froid, sombre et les gens tirent une mine renfrognée. Un film âpre comme l’hiver danois.

Manhattan Lockdown

Thriller policier de Brian Kirk. Avec Chadwick Boseman, Sienna Miller et J.K. Simmons. Durée: 1 h 39.

Ce que ça raconte

Une horde de képis furibards part à la chasse aux braqueurs manieurs de gros pétards (et pas ceux qu’on fume).

Ce qu’on en pense

Une série B dans le sens noble du terme, avec tout ce qu’elle a de rugueux. L’ombre de l’inspecteur Harry n’est pas loin.

All of us

Drame de Willem Wallyn. Avec Maaike Neuville et Barbara Sarafian. Durée: 1 h 52.

Ce que ça raconte

Des patients atteints d’un cancer en phase terminale lient connaissance pendant leur thérapie de groupe.

Ce qu’on en pense

Avec ce genre de sujet, on est sûr de faire pleurer dans les chaumières. Objectif atteint, mais sans plus.

