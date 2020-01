Inquiétude à Liège: plus de 20 véhicules incendiés en deux semaines

Vive inquiétude à Liège, avec la vague d’incendies qui se poursuit. Trois voitures ont été incendiées dans la nuit de lundi à mardi.

Branle-bas de combat dans la nuit de lundi à mardi, entre 2h50 et 3h10 du matin, pour les pompiers de Liège, appelés à intervenir en plusieurs endroits. On leur a, en effet, signalé pas moins de trois véhicules en feu, d’abord rue Saint-Pierre, puis rue Sainte-Marguerite et enfin rue des Meuniers.

En deux semaines, une vingtaine de véhicules ont été incendiés en région liégeoise. Une enquête a été ouverte afin d’interpeller le ou les auteurs de ces incendies d’origine criminelle. Mais à l’heure actuelle, les investigations judiciaires se poursuivent. Personne n’a été interpellé.