Les cinémas belges ont fait le plein en 2019, merci Disney

Disney et sa farandole de films ont écrasé la concurrence en 2019 dans les salles de cinéma belges. Sept films du Top 10 portent la marque de la firme aux grandes oreilles.

Les salles obscures ont le sourire en Belgique. L’année 2019 fut un bon cru, avec de grosses sorties qui ont attiré 4% de visiteurs supplémentaires par rapport à l’an dernier, selon un communiqué conjoint de la Fédération des cinémas de Belgique (FCB) et de l’Association belge des distributeurs de films (ABDF).

Le secteur fait le bilan en ce début d’année et constate que de nombreux blockbusters ont bien performé. Une chose frappe dans le Top 20 des films les plus vus en 2019, c’est surtout l’hégémonie de Disney.

La firme est devenue un géant à l’appétit insatiable, notamment en avalant les superhéros de Marvel et la galaxie Star Wars, tout en redéveloppant son propre catalogue de dessins animés classiques en sortant des remakes.

Nous avons ajouté la mention «Disney» sur ce classement et le constat est implacable: près de la moitié des films sont Disney, dont 7 dans le Top 10. Ses résultats sont donc capitaux pour la fréquentation des salles. Dit autrement, quand Mickey tousse, c’est toute la chaîne de l’industrie cinématographique qui est malade.

Top 20 des films les plus vus en 2019 1. Le Roi Lion (Disney) 2. La Reine des Neiges 2 (Disney) [toujours en salle] 3. Joker 4. Avengers: Endgame (Disney) 5. Aladdin (Disney) 6. Toy Story 4 (Disney) 7. Dumbo (Disney) 8. Star Wars: L’Ascension de Skywalker (Disney) [toujours en salle] 9. Fast & Furious: Hobbs & Shaw 10. Dragons 3: Le Monde Caché 11. Once Upon a Time… in Hollywood 12. Spider-Man: Far from Home 13. Captain Marvel (Disney) 14. Comme des bêtes 2 15. Maleficent: Le Pouvoir du Mal (Disney) [toujours en salle] 16. FC De Kampioenen 4: Viva Boma [toujours en salle] 17. Jumanji: Next Level [toujours en salle] 18. Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu 19. Ça: Chapitre 2 20. Pokémon Detective Pikachu

Dans le communiqué, on découvre encore que 60% des visiteurs des salles obscures ont moins de 35 ans et que 33,5% font une autre activité après le film (bar, restaurant etc.). «Le cinéma apporte donc clairement une plus-value pour le secteur Horeca avoisinant et pour la vie nocturne de la ville», écrivent la FCB et l’ABDF.

La voiture reste le premier moyen de transport pour aller se faire une toile (68%) et le spectateur met en moyenne entre 10 et 30 minutes sur le trajet entre sa maison et le cinéma.

La FCB et l’ABDF rappellent également qu’à partir de demain, le 8 janvier 2020, le nouveau système de recommandation « Cinecheck » sera appliqué pour les films sortant pour la première fois dans les cinémas belges.

Les films se glisseront dans l’une des 7 catégories d’âge (adaptés aux 6, 9, 12, 14, 16 et 18 ans ou tout public) et 6 pictogrammes de contenu (violence, langage grossier, facteurs d’angoisse, scènes de sexe, drogues et alcool ou encore propos discriminatoires) informeront les parents afin de faire des choix avisés.