Max Verstappen prolonge avec Red Bull jusqu’en 2023

Le Néerlandais Max Verstappen a prolongé jusqu’en 2023 son contrat avec l’écurie Red Bull, a annoncé cette dernière mardi.

Max Verstappen, 22 ans, a débuté en Formule 1 en 2015 chez Toro Rosso, devenant alors, à 17 ans et 166 jours, le plus jeune pilote de l’histoire à prendre le départ d’un Grand Prix de F1. Un an plus tard, il rejoignait Red Bull en cours de saison et remportait sa première course au volant d’une Red Bull, le GP d’Espagne 2016. Il devint alors le plus jeune vainqueur de GP en F1, à 18 ans, 7 mois et 15 jours.

Max Verstappen a depuis ajouté sept victoires en GP à son palmarès. Le natif d’Hasselt a terminé 3e championnat du monde 2019, derrière le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) et le Finlandais Valterie Bottas (Mercedes).

«Je suis vraiment heureux d’avoir prolongé mon partenariat avec l’équipe», déclare Max Verstappen dans un communiqué. «Red Bull a cru en moi et m’a donné l’opportunité de débuter en Formule 1, ce dont j’ai toujours été très reconnaissant. L’arrivée de Honda (comme motoriste de Red Bull en 2019, NDLR) et les progrès que nous avons réalisés au cours des douze derniers mois me donnent encore plus de motivation et la conviction que nous pouvons gagner ensemble. Je veux gagner avec Red Bull et notre objectif est bien sûr de nous battre ensemble pour un titre mondial», a ajouté le Néerlandais.