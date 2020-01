France 2 est à la recherche de Liégeois amoureux: qui veut participer à l’émission «Les Z’amours» à Liège?

L’émission de France 2 «Les Z’amours» organise un grand casting le 13 janvier prochain à Liège.

Sa couleur préférée, son plus grand défaut, son premier animal de compagnie ou son plus gros mensonge… ton amoureux (se) n’a aucun secret pour toi et inversement? Alors rendez-vous à Liège, le 13 janvier prochain. L’émission culte de France 2, «Les Z’amours», y déposera ses valises pour trouver des Liégeois amoureux. Pour les distraits, l’objectif de l’émission est de tester les connaissances de 3 couples avec des questions parfois surréalistes. Les conjoints qui accordent le mieux leurs violons remportent la mise.

Alors vous avez envie de tester votre couple? Vous avez envie de vous amuser à deux ou vous avez juste envie de vous chamailler en public? Alors tentez votre chance en participant au grand casting de l’émission. Rendez-vous surle site internet de l’émission pour vous inscrire (ou via le numéro de téléphone). Le casting se déroulera le lundi 13 janvier à 11h, 14h, 16h ou 18h. Le lieu du casting vous sera communiqué une fois l’inscription effectuée.

Sur place, les casteurs vont vous interroger sur votre vie à deux: rencontre, anecdotes, et autres sujets de discorde. Alors pas besoin de stresser, plus vous serez «à la cool» plus vous aurez de chance de taper dans l’oeil des casteurs.

Téléphone: 0033 1 55 27 0657; 0033 1 55 27 06 58 ou 0033 1 55 27 06 50