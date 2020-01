Dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer

Distributeurs de billets: virer la taxe?; Sortie E411: des vols de plaques d’immatriculation à répétition; Tensions entre les États-Unis et l’Iran: faut-il craindre une flambée des prix? Voici une sélection de dix articles à ne pas manquer pour nos abonnés.

1 Tensions entre les États-Unis et l’Iran: faut-il craindre une flambée des prix?

La rengaine est connue: de vives tensions au Moyen-Orient, les bourses plongent, le prix du baril de pétrole part à la hausse. Et à retardement, le prix du carburant à la pompe s’alourdit.

La mort du général iranien Qassem Soleimani, tué par l’armée américaine en Irak vendredi, provoque un climat d’incertitudes au Moyen-Orient, sur la scène internationale et par conséquent sur les cours du pétrole.

Depuis vendredi, le prix du baril de brent a sensiblement augmenté, à mesure que les tensions entre Washington et Téhéran se sont renforcées, pour franchir la barre des 70 dollars ce lundi. La tension est palpable, mais le prix du carburant, plus globalement de la facture énergétique, n’explosera vraisemblablement brutalement.

+ Ne pas s’alarmer

2 Distributeurs de billets: virer la taxe?

Depuis 2015, près d’un millier de distributeurs de billets ont disparu du paysage en Belgique. Or, malgré l’explosion de la digitalisation, l’argent liquide reste nécessaire pour une série d’achats.

Pourquoi ne pas encourager le secteur à maintenir ses distributeurs? Par exemple, en modulant ou en supprimant la taxe sur les automates là où la situation est la plus criante. À savoir dans les communes rurales, comme le propose le député Écolo Stéphane Hazée.

+ Paradoxe

3 Foot | Noë Dussenne (Standard) raconte sa galère: «J’ai pris une claque aller-retour»

«Une grosse claque, aller-retour. Un coup de massue.» Il ne le cache pas derrière des faux-semblants: quand Noë Dussenne a appris qu’il était victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, il a passé quelques jours très compliqués. «J’ai même pleuré au téléphone quand je l’ai annoncé à mon père… qui n’a pas su tout de suite quoi me répondre.» C’était la mi-août et le défenseur central, arrivé de Mouscron quelques jours plus tôt, venait tout juste de disputer son premier match sous le maillot liégeois. Un duel classique à l’entraînement, un tacle, le pied qui reste dans le sol et le genou qui se tord.

+ «Je n’avais jamais ressenti une douleur aussi forte »

4 Sortie E411: des vols de plaques d’immatriculation à répétition

Le 25 décembre dernier, Loïc (prénom d’emprunt) se gare près de l’entrée de l’E411 à Éghezée vers 12h. Il va rendre visite à sa grand-mère qui est en maison de repos à Wavre. «Je suis parti avec ma maman. Nous faisions du covoiturage.» L’Éghezéen a récupéré son véhicule vers 16h. «Et là, j’ai vu que je n’avais plus de plaques d’immatriculation. Je suis tout de suite allé porter plainte à la police.»

Il n’est pas le seul à avoir vécu cette mésaventure ces dernières semaines, mois.

+ «Pour ma part, elles ont été arrachées. Pour d’autres collègues, elles ont été dévissées.»

5 Le vieux fermier va-t-il devoir se séparer de ses cochons?

Un fermier de Bastogne s’est présenté hier devant le tribunal correctionnel d’Arlon présidé par la juge Florence Brilot. Âgé de 77 ans, l’homme élève des cochons. Il est tombé des nues, il y a quelques mois, quand un fonctionnaire lui a dressé un procès-verbal, parce que les logettes de ses cochons, ces séparations qui permettent de séparer les bêtes afin qu’elles puissent disposer d’un espace individuel pour se coucher et se reposer, n’étaient pas conformes.

+ Plus d’infos ici

6 Pourquoi et comment on change les noms de rue

Chaque nouveau nom de rue, chaque changement ne se fait pas au hasard. Les motivations sont désormais accessibles.

Depuis 1974, les communes wallonnes sont tenues de consulter la Commission royale de Toponymie et de Dialectologie pour toute création ou modification des noms de voies ou de places publiques. Ces modifications ont été nombreuses à l’époque des fusions de communes; les créations restent fréquentes lors de nouvelles urbanisations. Les avis que rend cette commission suivent des lignes directrices.

+ Plus d’infos ici

7 Foot | David Henen (Charleroi): de la confirmation à la déception

Un mariage l’été dernier, une future paternité en mai, et une deuxième place au classement avec Charleroi: David Henen a tout pour être un homme et un joueur heureux. Sauf que, comme tout compétiteur contraint au banc de touche (423 minutes jouées, 2 titularisations, 1 but, 2 passes décisives), il ne peut se réjouir entièrement de la situation actuelle.

+ « Je pensais que j’allais tout éclater »

8 Jambes: la maison s’embrase complètement, un père et ses trois enfants en sécurité

Dès l’appel lancé par les riverains, les hommes du feu de la caserne de Namur dirigés par les capitaines Olivier Gilson et Michel Doumont se sont rendus sur les lieux avec une autopompe, une auto-échelle, une citerne et une ambulance.

À l’arrivée des pompiers, les flammes dévoraient toute la maison et sortaient par les fenêtres du rez-de-chaussée. Plusieurs lances à eau ont été mises en action afin de réduire l’intensité de l’incendie.

Ce n’est qu’au bout d’une heure d’efforts que le sinistre a été complètement circonscrit.

+ Plus d’infos ici

9 Liège: 3.000 jeunes au Légia Indoor Challenge pour une 2e édition «très réussie», malgré quelques critiques sur les prix et des médailles

Le «Légia Indoor Challenge» (ex-Sljivo) a vécu sa deuxième édition durant le congé de Noël, au Liège Expo. Disputé sur trois week-ends, le tournoi de football indoor, aux commandes duquel on retrouve Mathieu Thans (le fils de l’ancien pro), a réuni un paquet d’équipes de jeunes – de 7 à 15 ans -, qui ont disputé les phases finales hier, pour les meilleurs d’entre eux.

+ Un couac avec certaines médailles: «On s’excuse auprès des enfants»

10 Violente collision avec un tracteur

Ce lundi en fin de journée, une violente collision entre une voiture et un tracteur agricole a fait un blessé sur la RN98 à Fosses-la-Ville.

Le conducteur d’une Audi A 6 circulait sur la voie rapide en direction de Mettet quand il a violemment percuté la remorque d’un agriculteur de la région.

+ L’Audi disloquée