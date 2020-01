Un migrant iranien se suicide dans un camp de réfugiés à Lesbos

Un migrant iranien, âgé de 31 ans, s’est donné la mort par pendaison dans un centre de détention à Moria, le grand camp insalubre sur l’île grecque de Lesbos, a-t-on appris lundi de source policière.

Détenu avec 85 personnes, il a été retrouvé mort par les autorités tôt lundi matin dans ce centre, selon une source policière.

Aucune autre information sur les raisons de sa détention ou son identité n’a été fournie dans l’immédiat par les autorités.

Deux suicides dans le Nord

Fin décembre, pendant les fêtes de Noël, deux demandeurs d’asile, un Irakien et un Afghan, s’étaient donnés la mort par pendaison dans le nord de la Grèce.

Selon l’ONG Forum grec pour les Réfugiés, ils étaient hébergés dans un hôtel accueillant environ 400 réfugiés dans le village de Mouries près de la frontière avec la République de Macédoine du Nord.

Un premier demandeur d’asile avait été retrouvé pendu le 25 décembre près d’un pont non loin de l’hôtel. Il s’agissait d’un réfugié afghan âgé de 32 ou 33 ans, père de deux enfants.

Le lendemain, un Irakien, âgé d’une trentaine d’années, avait été retrouvé par son colocataire pendu dans un couloir de l’hôtel.

Conditions terribles

Le flux migratoire depuis la Turquie a repris ces derniers mois, la Grèce étant devenue en 2019 la principale porte d’entrée des migrants et réfugiés en Europe.

Les conditions dans les camps grecs à la fois sur les îles et sur le continent ne cessent de se dégrader surtout avec les températures très basses ces derniers jours liées à un coup de froid dans le pays.

Le gouvernement conservateur a récemment durci les conditions d’octroi de l’asile. Le manque de logements adéquats et de moyens pour l’intégration des dizaines de milliers de demandeurs d’asile sont de plus en plus patents.