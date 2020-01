Mercato: Renaud Emond arrive au FC Nantes

L’attaquant et meilleur buteur du Standard quitte le stage des Rouches pour rejoindre le club de Ligue 1 ce mardi. Qui va marquer, maintenant?

«Je ne ferme aucune porte», confiait-il dans nos colonnes lundi. Celle d’un départ s’est ouverte grandement, en 48 heures. Le journal Ouest-France annonce ce mardi matin que Renaud Emond va s’engager pour 2 ans et demi avec le FC Nantes, actuel 5e du championnat de France.

Il nous revient en effet que l’attaquant du Standard va s’envoler de Malaga, où les Rouches sont en stage, ce mardi, direction la France, pour finir de négocier avec le club entraîné par Christian Gourcuff et passer la visite médicale demain, mercredi.

C'est la fin d'une histoire de quatre ans et demi, donc, entre l'avant-centre arrivé pour moins d'un million d'euros en provenance de Waasland-Beveren au début de l'ère Venanzi et les Rouches. Il était le plus ancien de ce noyau, tous les autres joueurs actuels étant arrivés ou revenus à Sclessin après lui. Le Standard aurait pu le perdre quelques fois, ces dernières années, sans que cela ne se concrétise jamais. Rien qu'il y a quelques jours, il avait refusé une offre d’un club de D2 anglaise. Mais, cette fois, le forcing de Nantes, suite à la blessure de Kalifa Coulibaly (ex-Charleroi et Gand), aura fini par convaincre la direction liégeoise. C'est Mogi Bayat, très bien introduit dans les deux clubs, qui réalise ce transfert.

A 28 ans, Emond était encore sous contrat en bord de Meuse pour deux ans. Il aura marqué 43 buts en 139 matches sous la vareuse rouche, toutes compétitions confondues. Surtout, il en a inscrit 37 depuis janvier 2018. Emond, c'était l'assurance de 15 buts par saison, sans blessure. Il est d'ailleurs l’actuel meilleur buteur du club liégeois en championnat 2019-20 avec 7 buts en 14 matches.

Si son départ est bien finalisé demain, le Standard se retrouvera avec Obbi Oulare, Duje Cop et Felipe Avenatti pour jouer en pointe, Orlando Sa étant toujours relégué dans le noyau B. Les Rouches pourraient-ils se contenter de ce trio? Probablement pas, car la qualités n°1 de ces trois joueurs n'est pas celle de buteur. Les Liégeois ont certainement déjà une idée derrière la tête pour remplacer leur vice-capitaine.