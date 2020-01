La piscine de Fléron à nouveau accessible au public

Bonne nouvelle pour les Fléronnais: la piscine a rouvert ce mardi après une fermeture pour des raisons de sécurité.

Début novembre, une poutre de la toiture de la piscine s’était affaissée, rendant l’utilisation de l’infrastructure impossible et entraînant sa fermeture pour des raisons de sécurité.

«La poutre défaillante a été immédiatement sécurisée», souligne Anthony Lo Bué, échevin des Sports de Fléron. «Suite aux vérifications et aux recommandations du bureau d’études Berger, il a été décidé de poser des étançons sous chacune des six poutres pour sécuriser la toiture de la piscine et plus précisément assurer un appui porteur de part et d’autre des six lamellés-collés du côté intérieur de la piscine.»

Le 30 décembre, le bureau Berger a rendu un rapport technique positif sur l’étançonnement provisoire des lamellés-collés de la toiture de la piscine. «Quant aux prélèvements d’eau pour les tests de légionellose, ils ont été effectués le 17 décembre dernier et le rapport, transmis au début de cette année, indique que les tests sont conformes.»

Les travaux de stabilisation feront bien évidemment l’objet d’un suivi régulier et une réflexion sera entamée quant à l’avenir de la piscine communale.