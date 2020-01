Daniele De Rossi, champion du monde en 2006, met un terme à sa carrière

L’Italien Daniele De Rossi met un terme à sa carrière de joueur professionnel à l’âge de 36 ans.

C’est ce que le champion du monde 2006 a annoncé lundi lors d’une conférence de presse à Buenos Aires. De Rossi évoluait depuis l’été dernier à Boca Juniors, en Argentine, après avoir passé toute sa carrière à l’AS Rome.

Formé à l’AS Rome, De Rossi a disputé son premier match avec l’équipe première en octobre 2001, à 18 ans. Il deviendra un pillier des ‘Giallorossi’, avec qui il remportera deux Coupes d’Italie, en 2007 et 2008.

De Rossi a totalisé 616 présences et 63 buts avec la Roma, qu’il a quittée en juin 2019. Il a alors choisi une aventure en Argentine, à Boca Juniors. Alors qu’il n’a joué que 6 matchs (pour 1 but), De Rossi a décidé de mettre un terme à sa carrière. «Je n’ai aucun problème physique. C’est un choix personnel, je veux passer plus de temps auprès de ma famille», a-t-il expliqué en conférence de presse. «Je continuerai à travailler dans le football en Italie, mais je ne sais pas encore dans quel rôle. Dans les prochains mois, j’étudierai pour devenir entraîneur», a ajouté De Rossi.

De Rossi a également disputé 117 rencontres (21 buts) avec l’équipe nationale italienne, avec la conquête du Mondial 2006 en point d’orgue. Il a aussi atteint la finale de l’Euro 2012 et décroché le bronze aux Jeux Olympiques 2004.