Dakar 2020| De Villiers offre une première victoire d’étape à Toyota après une journée difficile

Giniel De Villiers (Toyota Hilux) a remporté la deuxième étape du 42e Dakar, disputée lundi entre Al Wajh et Neom.

Le Sud-Africain a ainsi pris sa revanche après une première étape compliquée, durant laquelle il a crevé à quatre reprises. Dans le camp Toyota, les sentiments étaient néanmoins mitigés après la course.

«Giniel De Villiers a remporté aujourd’hui une étape très difficile en termes de navigation, mais la course aurait pu être remportée par Yazeed Al Rahji», a confié Jean-Marc Fortin, le manager de l’équipe Overdrive.

«Il a été en tête pendant presque toute l’étape et semblait parti pour réaliser une excellente opération lorsqu’il a perdu son chemin à cinq kilomètres de l’arrivée. Il a cherché pendant 20 minutes un waypoint et a perdu l’étape. C’était une journée frustrante pour lui.»

Frustration aussi pour la Toyota Hilux 307 de Bernhard Ten Brinke et Tom Colsoul. «Bernhard et Tom ont crevé à quatre reprises, perdant beaucoup de temps. Grâce à l’aide de Giniel De Villiers, ils ont pu quand même terminer l’étape. Nasser Al-Attiyah est actuellement troisième. Ce n’est pas facile de maintenir un certain rythme au quotidien sur une course aussi longue que le Dakar. Surtout quand la navigation est aussi difficile. Mais il est au rendez-vous. Terranova et Sainz sont juste devant Nasser. Quand il aura l’occasion de frapper un coup, il le fera. Une fois les étapes difficiles pour la navigation terminée, je pense que le rythme va s’élever.»

Classement de la 2e étape:

1. Giniel De Villiers/Alex Haro Bravo (RSA/ESP/Toyota) 3 h 37: 20.

2. Orlando Terranova/Bernardo Graue (ARG/ARG/Mini) à 3:57.

3. Sheikh Khalid Al Qassimi/Xavier Panseri (UAE/FRA/Peugeot) 5:42.

4. Mathieu Serradori/Fabian Lurquin (FRA/BEL/Century) 9:39.

5. Nasser Al-Attiyah/Matthieu Baumel (QAT/FRA/Toyota) 11:46.

6. Carlos Sainz/Lucas Cruz (ESP/ESP/Mini) 13:05.

7. Yazeed Al Rajhi/Konstantin Zhiltsov (KSA/RUS/Toyota) 13:31.

8. Yasir Seaidan/Kuzmich Alexy (KSA/RUS/Mini) 16:44.

9. Jérôme Pélichet/Pascal Larroque (FRA/FRA/Optimus) 16:47.

10. Vaidotas Zala/Saulius Jurgelenas (LTU/LTU/Mini) 19:23.