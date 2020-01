Courte victoire pour Mouscron contre une D3 allemande

Pour son premier match amical de la semaine, Mouscron a dû puiser dans ses réserves pour battre Magdebourg (2-1).

Devant une bonne centaine de supporters allemands, l’Excel a affiché deux visages bien différents contre le pensionnaire de D3. Mal entrés dans la partie, les Hurlus ont logiquement concédé un but, inscrit par Steininger, dès la 25e. Timorés jusqu’au repos, les frontaliers sont finalement parvenus à égaliser grâce à un penalty (très léger) sur Perica et transformé par le Croate à la 81e. Le buteur maison a ensuite marqué son deuxième but de l’après-midi à la 90e, après un bon centre d’Antonov.

Notons le retour aux affaires de Jean Butez, entre les perches. Le portier français n’avait plus joué depuis sa blessure (fracture du cubitus) lors du déplacement à Charleroi, le 26 octobre.

Testé durant cette semaine de stage, Dylan Seys, qui a joué 45 minutes, a montré quelques belles choses dès ses premières minutes avant de s’éteindre au fil du second acte.

Le prochain rendez-vous amical de l’Excel aura lieu ce jeudi contre Twente, un adversaire d’un tout autre calibre puisqu’il évolue en Eredivisie.