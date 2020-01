Plus d’un demi-million de visiteurs: carton plein pour la 15e de «Mons Cœur en Neige»

La dernière édition du marché de Noël de Mons a battu les records en termes de fréquentation.

Ce lundi, l’heure était au démontage sur la Grand-Place de Mons, les chalets et autres installations ayant plongé la ville dans une ambiance «Noël et fin d’année» durant un mois étaient démontés. C’était aussi l’heure du bilan pour cette quinzième édition de «Mons Cœur en Neige».

S’il semblait à vue de nez que la manifestation recueillait un joli succès, il restait à confirmer cette impression dans les chiffres. Et le bilan dépasse les attentes: environ 520 000 visiteurs ont fait le déplacement sur la Grand-Place et le Marché aux Herbes entre le 6 décembre et le 5 janvier, selon les chiffres révélés aujourd’hui par la ville de Mons.

«Cette édition fut sans conteste un grand succès» s’est réjoui le Bourgmestre de Mons, Nicolas Martin, qui se félicite d’une manifestation très animée «du premier au dernier jour.» L’augmentation de la fréquentation est considérable: il y a un an, 400 000 personnes avaient été recensées.

«Au fil des ans, notre marché de noël s’est embelli, son programme s’est étoffé et sa réputation grandit dans toute la Wallonie.»

L’an dernier, le plan d’implantation avait été revu afin d’assurer davantage de fluidité entre le Marché aux Herbes et la Grand-Place. Le marché qui vient de s’achever est reparti sur ces bases, tout en proposant des nouveautés pour cette édition jubilaire.

Le coup de pouce RTL

Selon les organisateurs, les visiteurs ont apprécié les chalets des artisans, les décorations du Kiosque Magique, la patinoire couverte de 430 m² (installée au Marché-aux-Herbes), le sapin de 20 mètres de haut et les animations chaque week-end en centre-ville. Les nouveautés ont également été plébiscitées et ont contribué à doper la fréquentation du marché de Noël.

Au premier rang desquelles la Parade RTL, qui a réuni près de 80 000 personnes pour sa première montoise. De leur côté, les classiques ne se démodent pas: la patinoire a vu 20 000 personnes chausser des patins, soit 7000 de plus que l’an dernier. De son côté, le «manège sapin», nouveauté sur la Grand-Place, a embarqué 10 000 enfants dans ses boules tournantes.

Autre première couronnée de succès: le réveillon de nouvel an qui a attiré 8000 personnes sur la Grand-Place qui ont apprécié un feu d’artifice tiré depuis la colline du Beffroi.

Les artisans ont aussi été plébiscités: 2000 personnes se sont rendues au marché des Créateurs à l’Hôtel de Ville à la mi-décembre et 90% des artisans présents sur le marché de Noël ont réalisé un chiffre d’affaires supérieur à celui de l’année dernière.

Après ce bilan flatteur, on pense déjà à la prochaine édition de Mons Cœur en Neige: «d’ores et déjà, nous procèderons à une évaluation plus approfondie pour permettre à notre concept de poursuivre son évolution et son développement», conclut Nicolas Martin.