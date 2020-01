Course-poursuite dans les rues de Tournai: un jeune Français, sans permis, à plus de 100 km/h

Un jeune Français, sans permis, a été interpellé alors qu’il roulait à plus de 100km/h dans les rues du centre de Tournai.

Un chauffard a été interpellé par la police ce dimanche matin alors qu’il roulait à plus de 100km/h dans les rues du centre de Tournai. Le conducteur, un Français, sera traduit devant le tribunal correctionnel.

Il sera poursuivi pour entrave méchante à la circulation, rébellion et alcoolémie. Il s’agit d’un Français âgé de 21 ans, connu en France pour des faits liés à l’alcool. Il avait été déchu, en France, de son permis de conduire. Lors de son interpellation en Belgique, il était toujours sans permis de conduire. Après audition par les forces de l’ordre, il a été relaxé, précisait ce lundi le premier substitut du procureur du Roi de Tournai.

Les faits ont débuté dimanche, vers 6h, boulevard Walter de Marvis où une patrouille de la zone de police du Tournaisis a repéré une Fiat Punto immatriculée en France circulant à vitesse excessive. Roulant en direction du rond-point de la Dorcas, la voiture a brûlé tous les feux tricolores. Arrivant en sens inverse, une des équipes d’intervention de la police a fait demi-tour et a pris en chasse le véhicule.

Le conducteur tentera d’échapper aux policiers en se dirigeant à vive allure par l’avenue des États-Unis vers le centre-ville.

Roulant à plus de 100 km/h dans les rues, l’intéressé a mis en danger, à plusieurs reprises, toutes les personnes et tous les véhicules situés sur son trajet. Remontant la rue des Jésuites, le chauffard a percuté un panneau de signalisation et a terminé sa course dans un véhicule stationné au croisement avec la rue du Chambge où il a été interpellé par les forces de l’ordre.